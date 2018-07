Cannes (AFP) In Cannes haben am Mittwochabend die 68. Filmfestspiele begonnen. Zahlreiche französische und internationale Stars kamen zu der Eröffnungszeremonie im Festivalpalast in der südfranzösischen Mittelmeerstadt. Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve, die im Eröffnungsfilm "Standing Tall" mitspielt, zeigte sich in einer schwarz-pinken Abendrobe auf dem roten Teppich. Auch Naomi Watts, Julianne Moore, Emmanuelle Béart, Natalie Portman, Isabelle Rossellini und weitere Stars erschienen zur Gala.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.