Paris (AFP) Frankreichs kriselnde Wirtschaft ist im ersten Quartal des Jahres stärker gewachsen als erwartet. In den ersten drei Monaten 2015 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent, wie die französische Statistikbehörde Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Zuvor hatte die Behörde mit einem Wachstum von 0,4 Prozent für das erste Quartal gerechnet. Im Vorquartal hatte die französische Wirtschaft ein Nullwachstum verzeichnet.

