Madrid (SID) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat seinen Dauerrivalen Lionel Messi mit seinem 77. Treffer in der Champions League wieder eingeholt. Der Portugiese traf per Foulelfmeter (23.) zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Juventus Turin im Halbfinal-Rückspiel. Superstar Messi vom FC Barcelona war bei der 2:3-Niederlage bei Bayern München am Dienstag ohne Tor geblieben.

Fußball-Weltmeister Thomas Müller von Bayern München hatte gegen Barca seinen 28. Treffer in der Königsklasse erzielt. Der erfolgreichste deutsche Champions-League-Torschütze zog damit am Brasilianer Rivaldo (27) vorbei und belegt den 19. Rang.

- Die Liste der erfolgreichsten Torschützen in der Champions League:

1. Lionel Messi 77 Tore *

1. Cristiano Ronaldo 77 *

2. Raúl 71

3. Ruud van Nistelrooy 56

4. Thierry Henry 50

5. Andrej Schewtschenko 48

6. Filippo Inzaghi 46

7. Didier Drogba 44 *

8. Zlatan Ibrahimovic 43 *

9. Alessandro Del Piero 42

9. Karim Benzema 42 *

11. Fernando Morientes 33

12. Samuel Eto'o 30 *

12. Kaka 30

13. Patrick Kluivert 29

13. Roy Makaay 29

13. Wayne Rooney 29 *

13. David Trezeguet 29

17. Thomas Müller 28*

17. Ryan Giggs 28

18. Rivaldo 27

19. Mario Gomez 26*

20. Jardel 25

20. Hernan Crespo 25

20. Giovane Elber 25

20. Robin van Persie 25*

*) Spieler noch aktiv