Mainz (SID) - Das Halbfinal-Rückspiel von Fußballmeister Bayern München in der Champions League gegen den FC Barcelona hat dem übertragenden Free-TV-Sender ZDF wie schon im Hinspiel eine Top-Quote beschert. Zwar schalteten am Dienstagabend nicht ganz so viele wie bei der 0:3-Niederlage in der Vorwoche ein - und doch dominierte das Zweite das Geschehen. Den 3:2-Sieg der Bayern sahen durchschnittlich 12,56 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 40,6 Prozent.

Damit wurden die Werte des Hinspiels zwar um knapp eine Million verfehlt, das ZDF knackte aber zum dritten Mal in Folge die Zehn-Millionen-Marke. Trotz des Sieges waren die Bayern nach dem 0:3 im Camp Nou in der Vorschlussrunde gescheitert. Das Halbfinale der Königsklasse wurde auch vom Pay-TV-Sender Sky live übertragen.