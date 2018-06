Köln (SID) - Aufatmen bei den früheren Fußball-Bundesligisten KFC Uerdingen und Wattenscheid 09: Beide Vereine haben nach der Verweigerung in erster Instanz nun doch noch die Lizenz für die kommende Saison in der Regionalliga West erhalten - und das jeweils ohne Auflagen seitens des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes (WFLV).

"Der Verband hat mit der Bekanntgabe am letzten Freitag im Zusammenhang mit unserem sehr wichtigen Spiel in Essen einen mehr als ungünstigen Zeitpunkt gewählt", sagte KFC-Geschäftsführer Thomas Schlecht. "Nun ist es aber erfreulich, dass die Lizenz so schnell doch erteilt wurde." Auch Wattenscheid bestätigte dem SID die Lizenzerteilung am Mittwochnachmittag.

Damit sind die beiden Klubs ihre Sorgen aber noch nicht los. Uerdingen steht als Tabellen-15. zwei Spieltage vor dem Saisonende auf einem Abstiegsplatz, Wattenscheid (13.) hat immerhin zwei Punkte Vorsprung.