Gersthofen (SID) - Die U18-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben sich mit einer Niederlage in die Sommerpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier unterlag Österreich in einem Test-Länderspiel in Gersthofen am Mittwoch mit 0:1 (0:0). Wilhelm Vorsager entschied das Spiel in der 52. Minute.

Nach dem 2:0 im April gegen Wales hatte Streichsbier zehn Veränderungen in seinem Aufgebot vorgenommen, um sich vor der Heim-EM 2016 einen umfassenden Eindruck zu verschaffen. Unter anderem feierte Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) sein Debüt in der Altersklasse.