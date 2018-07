Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Nationalstürmer Max Kruse (27) offenbar in Bremen fündig geworden. Wie die Tageszeitung Die Welt am Mittwoch berichtete, wechselt der Argentinier Franco Di Santo (26) für zehn Millionen Euro an den Niederrhein. Kruse geht im Sommer für eine geschätzte Ablösesumme von zwölf Millionen Euro zum Konkurrenten VfL Wolfsburg.

Werder-Geschäftsführer Thomas Eichin meinte: "Natürlich kann es sein, dass sich Franco mit einem anderen Verein einig ist, aber mir ist davon nichts bekannt, und wir müssen in diesen Vorgang ja auch involviert sein." Allerdings bewertet Eichin die Situation um den bis 2016 gebundenen Stürmer als komfortabel: "Verlängert er bei uns, haben wir einen erstklassigen Stürmer. Und wenn er geht, bekommen wir eine vernünftige Ablöse."

Di Santo selbst, der 2013 ablösefrei von Wigan Athletic nach Bremen kam, sagte der Kreiszeitung Syke: "Natürlich mache ich mir auch Gedanken, ob ich bei Werder bleibe oder nicht." Ein Engagement beim fast sicheren Champions-League-Teilnehmer Gladbach bestätigte er aber nicht, im Gegenteil: "Ich wäre kein Ersatz für Max Kruse, weil er ein anderer Typ Spieler ist. Kruse spielt zwischen Mittelfeld und Angriff, ich bin ein Stürmer." Ins Anforderungsprofil der Borussia passe er daher "wahrscheinlich nicht".

Mit 13 Toren in 24 Ligaspielen ist Di Santo derzeit trotz einer kleinen Formkrise der treffsicherste Bremer Angreifer, gefolgt von Davie Selke (9 Tore), der im Sommer zum Zweitligisten RB Leipzig wechselt. Als Ersatz hat Bremen bereits den Kölner Anthony Ujah verpflichtet.