London (AFP) Die britische Regierung hat nach einem zehnjährigen Rechtsstreit mit dem "Guardian" am Mittwoch vertrauliche Briefe des Thronfolgers Prinz Charles an die Labour-Regierung von Tony Blair veröffentlicht. Illegale Fischerei, Speisepläne in Schulen, die Renovierung historischer Gebäude: diese und andere Themen tauchen in der zwischen 2004 und 2005 geführten Korrespondenz auf. Zehn Schreiben stammen von Charles, 14 von der Regierung und drei aus einem Briefwechsel zwischen Privatsekretären.

