FC Bayern kassiert über 60 Millionen Euro in der Champions League

München (dpa) - Der FC Bayern hat mit dem verpassten Finaleinzug einen letzten großen Zahltag verpasst, aber in der Champions League finanziell auch in dieser Spielzeit wieder groß abgesahnt. Auf bis zu 65 Millionen Euro werden sich die Gesamteinnahmen aus Prämien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und Zuschauereinnahmen aus den Heimspielen in der Saisonendabrechnung belaufen.

Löw schützt kritisierten Götze: "Ausnahmekönner"

München (dpa) - Joachim Löw hat mit Unverständnis auf die aus seiner Sicht "teilweise unsachliche Diskussion und Kritik" an Fußball-Weltmeister Mario Götze reagiert. "Vor kurzem war Mario noch der beste Götze aller Zeiten, unser aller WM-Held - und jetzt ist alles schlecht. Das ist mir zu einfach", äußerte der Bundestrainer in einem auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) veröffentlichten Interview.

Torhüterin Angerer beendet Karriere im September

Frankfurt/Main (dpa) - Nationaltorhüterin Nadine Angerer beendet ihre Karriere in der DFB-Auswahl nach der Weltmeisterschaft in Kanada. Die 36-Jährige wird allerdings noch ihren Vertrag bei den Portland Thorns erfüllen und ihrem Club bis September zur Verfügung stehen, ehe sie ihre aktive Laufbahn endgültig beendet. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit.

Zweitligist SV Sandhausen akzeptiert Punktabzüge

Sandhausen (dpa) - Zweitligist SV Sandhausen wird gegen die Punktabzüge durch die Deutsche Fußball Liga keine Rechtsmittel einlegen. "Wir hätten gerne prozessiert, aber die DFL hat Recht, so dass wir das DFL-Urteil akzeptieren", erklärte SVS-Anwalt Christoph Schickhardt am Mittwoch. Wegen Verstößen gegen die Lizenzierungsordnung sowohl für die laufende als auch für die nächste Saison war Sandhausen zu je drei Punkten Abzug in beiden Spielzeiten verurteilt worden.

FIFA sperrt Ex-Vizepräsident Temarii für acht Jahre

Zürich (dpa) - Im Zuge des Korruptionsskandals hat die FIFA ihren ehemaligen Vizepräsidenten Reynald Temarii für acht Jahre suspendiert. Das teilte der Fußball-Weltverband am Mittwoch mit. Dem Generaldirektor des tahitischen Verbandes FTF wird vorgeworfen, mit dem ehemaligen FIFA-Exekutivmitglied und Präsidentschaftskandidaten Mohammed bin Hammam kooperiert zu haben. Der Funktionär aus Katar war von der FIFA wegen Korruptionsverdachts rund um seine Präsidentschaftskandidatur 2011 ausgeschlossen worden. Er steht zudem in Verdacht, maßgeblich an der skandalumwitterten Kandidatur seines Heimatlandes für die WM 2022 beteiligt gewesen zu sein.

DEB-Auswahl verliert Torjäger Wolf - Kapitän erklärt Rücktritt

München (dpa) - Kapitän Michael Wolf ist nach 152 Länderspielen aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft zurückgetreten. Die Belastung der vergangenen Jahre sei nicht spurlos an ihm vorübergegangen, begründete der 34-Jährige in einer DEB-Mitteilung vom Mittwoch seinen Schritt. Die Entscheidung sei schon "vor der WM in Tschechien gereift", bei der die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag ihr letztes Spiel bestritt.