Turin folgt Barcelona ins Berliner Champions-League-Finale

Madrid (dpa) - Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und Bayern-Bezwinger FC Barcelona bestreiten am 6. Juni das Champions-League-Finale in Berlin. Turin reichte am Mittwoch im Halbfinale nach einem 2:1-Hinspielerfolg ein 1:1 im Rückspiel bei Real Madrid zum Weiterkommen. Álvaro Morata (57.) erzielte nach dem Führungstreffer von Cristiano Ronaldo (23./Foulelfmeter) den Ausgleich. Der ehemalige Real-Spieler Morata war auch schon im Hinspiel erfolgreich gewesen. Barcelona hatte gegen Bayern am Dienstag zwar mit 2:3 verloren, sich aber dank des 3:0-Erfolges im Halbfinal-Hinspiel durchgesetzt.

Tennisspielerin Kerber mit Zweitrunden-Neiderlage in Rom

Rom (dpa) - Angelique Kerber ist beim Tennis-Turnier in Rom früh ausgeschieden. Die Kielerin kassierte bei dem Sandplatzturnier am Mittwoch eine 3:6, 3:6-Niederlage gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu. Die an Nummer neun gesetzte 27-Jährige verlor das Zweitrunden-Match in 1:23 Stunden. Im April hatte Kerber die Sandplatzturniere in Charleston und Stuttgart gewonnen. In der Vorwoche scheiterte die Fedcup-Spielerin in Madrid gegen die Australierin Samantha Stosur jedoch ebenfalls früh. In der nächsten Woche schlägt Kerber dann beim Tennis-Turnier in Nürnberg auf.

Top-Sprinter Degenkolb verpasst Auftakterfolg bei Bayern-Rundfahrt

Waldsassen (dpa) - Deutschlands Topsprinter John Degenkolb hat den Schlussspurt auf der ersten Etappe der Bayern-Rundfahrt der Radprofis nicht für sich entscheiden können. Der 26-jährige Thüringer belegte am Mittwoch nach 221,3 Kilometern von Regensburg nach Waldsassen Platz drei. Den Sprint des Feldes nach 5:30:39 Stunden Fahrzeit entschied der Ire Sam Bennett vor dem Franzosen Nacer Bouhanni für sich. Bennett hatte 2014 bereits die Schlussetappe der Bayern-Tour gewonnen. Die 2. Etappe führt am Donnerstag über 179,5 Kilometer weiter nach Selb. Die 36. Auflage der Rundfahrt durch den Freistaat endet nach der fünften Etappe am Sonntag in Nürnberg.

US-Sprint-Staffel verliert wegen Tyson Gay Olympia-Silber

London (dpa) - Die amerikanische 4x100 Meter-Sprintstaffel der Männer muss ihre olympischen Silbermedaillen von London wegen der Doping-Affäre um Tyson Gay zurückgeben. Das Internationale Olympische Komitee habe bestätigt, dass das US-Team über die 4x100-Meter bei den Olympischen Spielen in London 2012 nachträglich disqualifiziert worden sei, erklärte Patrick Sandusky, der Sprecher des amerikanischen Olympischen Komitees (USOC).

WADA: Anti-Doping-Labor in Rio wieder geöffnet

Montreal (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat die Suspendierung des Anti-Doping-Labors in Rio de Janeiro aufgehoben. "Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem das Labor die erforderlichen Nachbesserungen, die in den Internationalen Standards gefordert sind, erfüllt hat", sagte WADA-Sprecher Ben Nichols am Mittwoch. Wegen "wiederholter Fehler" hatte die WADA dem Kontrolllabor in der brasilianischen WM- und Olympia-Stadt Rio die Akkreditierung für Testverfahren entzogen.

Ski-Star Fenninger aus Trainingslager abgereist

Wien (dpa) - Alpin-Star Anna Fenninger ist nach Verbandsangaben am Mittwoch aus dem Trainingslager des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) in Zypern "einvernehmlich" abgereist. Die 25-jährige Salzburgerin werde nun in der Heimat individuell trainieren, hieß es. Zuvor hatte Fenninger dem ÖSV mit einem sofortigen Rücktritt gedroht. Grund für die immer wieder aufkommenden Streitigkeiten zwischen Verband und Sportlerin ist Fenningers Zusammenarbeit mit dem deutschen Manager Klaus Kärcher. Der ÖSV soll von der dreimaligen Weltmeisterin die sofortige Trennung von Kärcher gefordert haben.