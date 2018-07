Seoul (AFP) Nordkorea hat am Mittwoch an der zwischen Pjöngjang und Seoul umstrittenen Seegrenze im Gelben Meer mit einem dreitägigen Militärmanöver begonnen. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, wurden dabei Schüsse in der Nähe der zu Südkorea gehörenden Inseln Baengnyeong und Yeonpyeong abgefeuert. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul sprach von einer "bedrohlichen Haltung zur Schürung von Spannungen in einem empfindlichen Gebiet". Sollten nordkoreanische Artilleriegeschosse südlich der Seegrenze einschlagen, werde es eine "harte" südkoreanische Reaktion geben.

