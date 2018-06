Beirut (AFP) Die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Anschlag auf einen mit Schiiten besetzten Bus in Pakistan bekannt. Die Attacke in Karachi, bei der am Mittwoch nach Polizeiangaben 43 Menschen getötet und 13 weitere verletzt wurden, sei von "Soldaten des Islamischen Staates" verübt worden, erklärte die Miliz am Mittwoch über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

