Manila (AFP) Nach einem Brand in einer Schuhfabrik auf den Philippinen rechnen Rettungskräfte mit dutzenden Todesopfern. Feuerwehrmänner berichteten am Mittwoch, in dem Fabrikgebäude in einem Vorort von Manila "stapelten" sich die Leichen. Zunächst wurden drei Tote geborgen. 65 Menschen galten als vermisst, nachdem die Flammen die Fabrik in Valenzuela zerstört hatten, wie der Bürgermeister des Vororts, Rex Gatchalian, der Nachrichtenagentur AFP sagte.

