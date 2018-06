Köln (SID) - Weltmeister Toni Kroos will mit Titelverteidiger Real Madrid wieder ins Finale der Champions League. Die Königlichen müssen im Rückspiel um 20.45 Uhr gegen Juventus Turin die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel in Italien wettmachen. Juve kann in Madrid allerdings wieder auf seinen französischen Star Paul Pogba zurückgreifen.

Der einstige Serienmeister Alba Berlin strebt im Play-off-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft den ersten Matchball an. Sollte Alba auch die zweite Partie ab 20.30 Uhr bei Pokalsieger EWE Baskets Oldenburg gewinnen, könnte die Mannschaft von Trainer Sasa Obradovic bereits am Freitag im Spiel drei in eigener Halle ins Halbfinale einziehen.