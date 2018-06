Bochum (SID) - Volleyball-Bundestrainer Vital Heynen stellt sein Betreuerteam für die Nationalmannschaft neu auf. Als Co-Trainer ist der Italiener Roberto Piazza an Bord. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge seines Landsmannes Roberto Santilli an, der mittlerweile für die australische Nationalmannschaft verantwortlich ist. Piazza gewann mit dem italienischen Erstligisten Treviso 2011 den CEV-Pokal. "Er ist einer der erfahrensten Trainer überhaupt", sagt Heynen.

Neu im Betreuerstab ist auch Christian Dünnes. Der Olympiafünfte wird seine langjährigen Erfahrungen in der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) als Teammanager einbringen. Mit dem ersten Lehrgang in Bochum (13. bis 21. Mai) beginnt für den WM-Dritten die Vorbereitung auf die European Games in Baku (12. bis 28. Juni) und die Europameisterschaft in Bulgarien und Italien (9. bis 18. Oktober).

Das erste Länderspiel seit dem Gewinn der WM-Bronzemedaille bestreitet die DVV-Auswahl am 5. Juni (19 Uhr) in Münster gegen die Slowakei. Der Weltranglisten-34. ist auch Gruppengegner der Deutschen in Baku.