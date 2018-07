Beirut (AFP) Die Dschidadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat in der syrischen Zentralprovinz Homs nach Angaben von Aktivisten die strategisch wichtige Stadt Al-Suchnah zu großen Teilen erobert. Bei heftigen Kämpfen, die in der Nacht zum Mittwoch begonnen hätten, seien mindestens 28 Regierungssoldaten und 20 IS-Kämpfer getötet worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Insgesamt mehr als 100 Kämpfer auf beiden Seiten seien verletzt worden. Die Kämpfe dauerten demnach am Mittwoch an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.