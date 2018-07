Soma (AFP) Tausende Menschen haben am Mittwoch der 301 Opfer des Bergbauunglücks im türkischen Soma vor einem Jahr gedacht. Mehr als 5000 Menschen, darunter Angehörige, Überlebende und Politiker, erinnerten in der kleinen Stadt im Westen der Türkei an die Katastrophe vom 13. Mai 2014. Bei einer religiösen Zeremonie auf dem Friedhof rezitierten Frauen vor einer Reihe aufgestellter schwarzer Särge aus dem Koran. Eine Gruppe Trauernder hielt Schilder mit den Namen der Opfer hoch.

