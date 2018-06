Manila (AFP) Nach einem Brand in einer Schuhfabrik auf den Philippinen rechnen Rettungskräfte mit dutzenden Todesopfern. Feuerwehrmänner berichteten am Mittwoch, in dem Fabrikgebäude in einem Vorort von Manila "stapelten" sich die Leichen. Manilas Feuerwehrchef Sergio Soriano sprach nach einer Besichtigung des Brandorts von mindestens 28 Toten. "Sie lagen Seite an Seite, aber alles was ich sehen konnte, waren ihre Knochen", fügte er hinzu.

