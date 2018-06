Neapel (dpa) - Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Italien sind drei Menschen getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur ANSA meldete, ereignete sich das Unglück in Giugliano di Campania, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Neapel. Vier Menschen wurden durch die Explosion verletzt, in der Fabrik brach ein Brand aus. Zu der Ursache des Unglücks gab es noch keine genauen Angaben.

