Langkawi (AFP) Nach Indonesien will auch Malaysia Flüchtlinge in ihren Booten zurück aufs offene Meer schicken. Malaysia werde daran festhalten, die Flüchtlinge mit Treibstoff, Wasser und Lebensmitteln zu versorgen und sie dann "aus malaysischen Gewässern zu eskortieren", sagte Admiral Tan Kok Kwee von der malaysischen Schifffahrtsbehörde am Mittwoch. An Land gebracht werden sollen demnach nur Menschen, deren Boote zu sinken drohen.

