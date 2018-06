New York (AFP) Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat sich grundsätzlich für die Verfolgung von Verbrechen der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Libyen für zuständig erklärt. Die Zuständigkeit des Gerichts erstrecke sich auch auf Verbrechen, wie sie dem IS vorgeworfen würden, sagte Chefanklägerin Fatou Bensouda am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. IS-Kämpfer haben sich zur Enthauptung von 21 zumeist aus Ägypten stammenden koptischen Christen im Februar sowie von 26 äthiopischen Christen im April bekannt.

