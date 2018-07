New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien im Jemen zur Einhaltung der fünftägigen Waffenruhe aufgerufen. In einer Erklärung begrüßten die 15 Mitglieder des Gremiums am Dienstag (Ortszeit) in New York einvernehmlich "die Initiative Saudi-Arabiens und der Regierung des Jemen, eine humanitäre Pause anzusetzen". Zugleich äußerten sie ihre "tiefe Beunruhigung angesichts der schwerwiegenden humanitären Folgen einer Fortsetzung der Gewalt im Jemen". Die Konfliktparteien müssten daher "ihre Militäroperationen auf transparente und glaubwürdige Weise aussetzen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.