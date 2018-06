Rom (AFP) Das Welternährungsprogramm (WFP) hat am Mittwoch vor einer dramatischen humanitären Krise im Jemen gewarnt. Knapp sieben Wochen nach dem Start von Luftangriffen der arabischen Koalition "fehlt es dem Land an Allem", sagte WFP-Nothilfedirektor Dominique Burgeon am Mittwoch in Rom. In der Nacht zum Mittwoch war ein auf fünf Tage befristeter Angriffsstopp in Kraft getreten, um den Hilfsorganisationen die Versorgung der notleidenden Bevölkerung zu ermöglichen.

