Washington (AFP) Im Südwesten der USA sind Medien zufolge fünf Menschen erschossen in einem Haus gefunden worden. Offensichtlich seien die in Tucson im Bundesstaat Arizona entdeckten Opfer im Erwachsenenalter am Dienstag gestorben, berichtete die Zeitung "Arizona Daily Star" am Mittwoch. Zunächst habe die Polizei mehrfachen Mord und anschließenden Suizid vermutet, hieß es. Tucsons Polizeichef Roberto Villasenor habe aber später erklärt, es sei noch zu früh, um diese Hypothese zu bestätigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.