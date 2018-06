Antalya (AFP) US-Außenminister John Kerry hat Russland zum Handeln aufgefordert, um die Ukraine-Krise zu beenden. Es sei ein "entscheidender Moment" für Russland und die Separatisten in der Ostukraine, um die Forderungen des Minsker Friedensabkommens zu erfüllen, sagte Kerry beim Treffen der Nato-Außenminister am Mittwoch im türkischen Antalya. Er nannte dabei insbesondere den sicheren Zugang zu dem Konfliktgebiet für Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

