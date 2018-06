Washington (AFP) In der Nähe der US-Großstadt Philadelphia sind bei einem Zugunglück Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Ein Zug sei am Dienstagabend (Ortszeit) entgleist, es gebe mehrere Verletzte, berichtete der US-Fernsehsender NBC. Die Feuerwehr teilte mit, ein Zug auf dem Weg von Washington nach New York sei entgleist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.