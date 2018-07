Philadelphia (AFP) Bei einem Zugunglück nahe der US-Millionenstadt Philadelphia sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt, als der Zug am Dienstagabend auf dem Weg von Washington nach New York entgleiste. Die Unfallursache war zunächst unklar, die Behörden werteten am Mittwoch den Datenschreiber des Zugs aus.

