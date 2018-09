Mannheim (AFP) Das Finale der Fernsehshow "Germany's Next Topmodel" ist abgebrochen worden. Es habe während des Finales in der Mannheimer SAP-Arena eine Bombendrohung gegeben, schrieb der Fernsehsender Pro7 am Donnerstagabend im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Die Halle sei sicher evakuiert worden.

