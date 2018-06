Nürnberg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg muss nach eigenen Angaben vier Monate auf Defensivspieler Jürgen Mössmer verzichten. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, unterzog sich der 25-Jährige bereits am Mittwoch in Augsburg wegen eines "kleinen Knorpelschadens" einer Knieoperation. Weitere Angaben machte der Verein nicht. Mössmer hatte gerade erst einen Bänderriss im Sprunggelenk überstanden.