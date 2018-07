Stuttgart (SID) - Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga hat Trainer Huub Stevens vom VfB Stuttgart seine Spieler beschimpft. "Das ist Abstiegskampf", schrie der Niederländer beim Training am Donnerstagvormittag, als sich seine Mannschaft in einem Kreis um ihn versammelt hatte. Danach ging Stevens davon, machte mehrfach eine wegwerfende Handbewegung und rief den Spielern zu: "Ihr seid Affen, Affen seid ihr" und "hört doch auf, hört doch auf."

Die Szene spielte sich gegen Ende des Trainings ab. Stevens verließ den Trainingsplatz, setzte sich auf eine Bank und saß dort gut 20 Minuten, während die Spieler noch ein Torschusstraining absolvierten. Nicht daran teil nahmen Antonio Rüdiger, Daniel Didavi, Timo Baumgartl und Geoffroy Serey Dié, die laut Stevens im 100. Bundesligaspiel zwischen dem VfB, derzeit Tabllenletzter (30 Punkte) und dem Hamburger SV (14./32) am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einsatzbereit sein sollen.

Auf der anschließenden wöchentlichen Pressekonferenz war der von vielen nicht beobachtete Wutausbruch von Stevens nur indirekt ein Thema: Auf die Frage, ob er seinen Spielern jetzt noch den Ernst der Lage deutlich machen müsse, antwortete Stevens: "Wenn ich das tun müsste, dann wäre ich im falschen Film."