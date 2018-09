Athen (AFP) Nach monatelangem Stopp hat die griechische Regierung das Verfahren zur Teilprivatisierung des Hafens von Piräus wieder angefahren. Die möglichen Investoren seien über Änderungen an der Ausschreibung informiert worden, verlautete am Donnerstag aus informierten Kreisen in Athen. Die zu veräußernden Anteile an dem größten griechischen Hafen würden von ursprünglich geplanten 67 Prozent auf 51 Prozent reduziert, hieß es weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.