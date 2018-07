Aachen (dpa) - Europa muss nach Ansicht von Deutschland und Frankreich angesichts internationaler Krisen und wachsender Terrorgefahr stärker zusammenstehen. Bei der Verleihung des Aachener Karlspreises an EU-Parlamentspräsident Martin Schulz warnten Bundespräsident Joachim Gauck und Frankreichs Präsident François Hollande vor einer ernsten Bedrohung für die Friedensordnung. Schulz erhielt die Auszeichnung für seinen Beitrag zur Stärkung der europäischen Demokratie. Er warnte in seiner Dankesrede vor einem Rückfall in rein nationalstaatliche Interessen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.