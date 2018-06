Bagdad (AFP) Der Chef der Dschihadistenmiliz Islamischer Dschihad (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, hat die Muslime in aller Welt zur Emigration in das von ihm ausgerufene "Kalifat" aufgerufen. Alle Muslime sollten in den "Islamischen Staat" emigrieren "oder in ihrem Land kämpfen, wo immer das ist", sagte al-Bagdadi in einer am Donnerstag veröffentlichten Audiobotschaft.

