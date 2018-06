Berlin (dpa) - Die Fregatte "Hessen" hat nach Angaben der Bundeswehr erneut Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Sie habe 107 Menschen aufgenommen, teilte das Einsatzführungskommando mit. Die Flüchtlinge hätten sich in einem Schlauchboot etwa 80 Kilometer nordöstlich der libyschen Hafenstadt Tripolis auf hoher See befunden. Die Rettungsaktion habe etwa eine Stunde gedauert. Die "Hessen" sei von der Koordinierungsstelle für Seenotrettung in Rom um Hilfe gebeten worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.