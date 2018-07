Nashville (dpa) - Country-Star Carrie Underwood (32) hat bei der Vergabe der CMT Music Awards für die besten Country-Musik-Videos die meisten Gewinnchancen. Die amerikanische Sängern wurde am Mittwoch für fünf Trophäen nominiert.

In der Top-Sparte "Video des Jahres" ist sie gleich doppelt vertreten, mit ihrem Song "Something in the Water" und zusammen mit Miranda Lambert mit dem Duett "Somethin' Bad". Die Preise werden am 10. Juni in Nashville (US-Staat Tennessee) vergeben.

Kenny Chesney und Lady Antebellum holten je vier Nominierungen, Florida Georgia Line, Jason Aldean, Maddie & Tae und Miranda Lambert können auf je drei Preise hoffen. Die Show, die beim amerikanischen Country-Musik-Sender CMT übertragen wird, ehrt jährlich die besten Videos der Country-Branche. Fans können online ihre Stimme abgeben.

CMT-Nominierungen