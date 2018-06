Hamburg (SID) - Titelverteidiger Nisse Lüneburg (Hetlingen) hat zum Auftakt des Derby-Meetings in Hamburg-Klein Flottbek mit Westbridge in einem Punktespringen der Klasse S den vierten Platz belegt. Der Sieg ging an Kent Farrington aus den USA mit Belle Fleur vor dem Italiener Emanuele Gaudiano mit Cocoshynsky und Laura Klaphake aus Steinfeld mit Cinsey.