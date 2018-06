Brasília (AFP) Brasilien profitiert von milliardenschweren Investitionen aus China: Es würden 50 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro) in "neue Projekte" gesteckt, sagte der für Asien und Ozeanien zuständige Staatssekretär im brasilianischen Außenministerium, José Graça Lima, am Donnerstag. Details würden beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in der kommenden Woche festgezurrt. Es wird erwartet, dass die Investitionen unter anderem in den Energiesektor und die Infrastruktur fließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.