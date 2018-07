Santiago de Chile (AFP) Bei Studentenprotesten in Chile sind zwei Demonstranten getötet worden. Die 18 und 24 Jahre alten Studenten wurden am Donnerstag erschossen, als sie in der Küstenstadt Valparaíso Plakate an einer Hauswand befestigen wollten, wie die Polizei mitteilte. Der Schütze, der Sohn des Hausbesitzers, sei festgenommen worden. Zur zentralen Kundgebung gegen die Bildungspolitik der Regierung in der Hauptstadt Santiago der Chile gingen nach Angaben der Organisationen 150.000 Menschen auf die Straße. Die Polizei sprach von 50.000 Teilnehmern.

