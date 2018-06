Berlin (AFP) Auch in der kommenden Woche müssen sich Eltern in ganz Deutschland auf geschlossene Kindertagesstätten einrichten. Der unbefristete Streik in Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen der Sozial- und Erziehungsdienste werde fortgesetzt, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag in Berlin mit. Demnach beteiligten sich in dieser Woche an vier Streiktagen rund 150.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.