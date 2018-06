Hamburg (AFP) In Hamburg hat eine 102-jährige Medizinerin erfolgreich ihre Promotionsprüfung abgelegt, nachdem ihr während der NS-Zeit aufgrund ihrer jüdischen Abstammung die Zulassung zur mündlichen Doktorprüfung verweigert worden war. Ingeborg Syllm-Rapoport legte am Mittwoch erfolgreich ihre mündliche Prüfung zur Promotion ab, wie das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf am Freitag mitteilte. Im Juni soll ihr demnach in einer Feierstunde die Promotionsurkunde übergeben werden.

