Athen (AFP) Der stellvertretende griechische Finanzminister Dimitris Mardas klagt gegen die "Bild"-Zeitung wegen Ehrverletzung. Wie das Finanzministerium in Athen am Freitag mitteilte, soll mit der bei der griechischen Justiz eingereichten Klage die "Wahrheit" und Mardas' "Reputation" wiederhergestellt werden. Die Zeitung hatte in ihrer Ausgabe vom 6. Mai geschrieben, Mardas solle im März 80.000 Euro nach Luxemburg transferiert haben, während seine linksgeführte Regierung die Griechen davon zu überzeugen suche, ihre Ersparnisse in den heimischen Banken zu lassen.

