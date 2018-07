München (AFP) Das am Donnerstag nach einer Bombendrohung abgebrochene Finale der Fernsehshow "Germany's Next Topmodel" wird nachgeholt und am 28. Mai bei ProSieben gezeigt. Dabei werde es aber eine "andere, neue Form" geben als ursprünglich in Mannheim geplant, teilte der Sender am Freitag in München mit. Es soll einer Unternehmenssprecherin zufolge keine Live-Show sein. Genauere Angaben machte das Medienunternehmen aber nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.