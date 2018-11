Berlin (AFP) Die AfD-Ko-Vorsitzende Frauke Petry hat Parteigründer Bernd Lucke davor gewarnt, seinen Einfluss in der Partei zu überschätzen und ihr seinen Kurs aufzwingen zu wollen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte Petry, wenn Lucke die AfD wirklich vor die Wahl stellen wolle, seiner Linie zu folgen oder ihn zu verlieren, so hoffe sie, "dass Bernd Lucke sich die Sache noch einmal gut überlegt". Nötig sei jedenfalls, dass er "bald Klarheit schafft". "Je länger der Schwebezustand andauert, umso schlimmer ist es für die, die gehen – und auch für die, die zurückbleiben", warnte Petry.

