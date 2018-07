Istanbul (AFP) Vor der Parlamentswahl in der Türkei zeichnet sich bei den türkischen Auslandswählern in Deutschland eine rege Wahlbeteiligung ab. Alleine am arbeitsfreien Himmelfahrtstag am Donnerstag gaben 25.665 Wähler in den 13 türkischen Generalkonsulaten in der Bundesrepublik ihre Stimme ab, wie die offizielle Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag meldete. Damit machten an einem einzigen Tag 1,8 Prozent der insgesamt etwa 1,45 türkischen Wahlberechtigten in Deutschland von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr lag die Gesamt-Wahlbeteiligung aller Auslandstürken bei 8,6 Prozent.

