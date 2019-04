Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist am Freitag zu politischen Gesprächen in den Libanon und nach Jordanien. Geplant seien Treffen mit seinen Amtskollegen in Beirut und Amman sowie Begegnungen mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Tammam Salam und dem jordanischen König Abdullah II., wie das Auswärtige Amt mitteilte. Zudem wolle sich Steinmeier über Hilfsprojekte für syrische Flüchtlinge informieren und ein Flüchtlingslager in Jordanien besuchen.

