Prag (SID) - Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 findet in der Slowakei statt, ein Jahr später ist die Schweiz Ausrichter der WM. Das gab der Weltverband IIHF am Freitag bekannt. Eigentlich wollten beide Nationen das Turnier im Jahr 2019 veranstalten, doch dann zog die Schweiz zurück und bewarb sich um die Endrunde 2020. Gegenkandidaten gab es keine.

Die Slowakei richtet die WM wie schon vor vier Jahren in Bratislava und Kosice aus. In der Schweiz soll ein Jahr darauf in Zürich und Lausanne um den WM-Titel gespielt werden. Die Eidgenossen waren zuletzt 2009 WM-Gastgeber.

Im kommenden Jahr findet die Eishockey-WM in Russland (Moskau und St. Petersburg) statt. 2017 sind Deutschland und Frankreich mit Köln und Paris die Gastgeber. Im Jahr darauf empfängt Dänemark mit Kopenhagen und Herning die Eishockey-Welt.