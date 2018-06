Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) muss den Norweger Andreas Martinsen in die nordamerikanische Profiliga NHL ziehen lassen. Der 24-Jährige erhält bei den Colorado Avalanche einen Einjahresvertrag. Martinsen war bei dem DEL-Halbfinalisten aus Düsseldorf mit 18 Toren und 23 Assists in der abgelaufenen Saison drittbester Stürmer, in den Play-offs kam er auf ein Tor und vier Vorlagen.