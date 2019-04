Cannes (dpa) - Woody Allen ist mit keinem seiner Filme wirklich zufrieden. "Ich würde sie alle noch einmal neu drehen", sagte der mehrfache Oscargewinner beim Filmfestival Cannes. Wenn er die Möglichkeit bekäme, würde er jeden Film überarbeiten. Er schaue sich seine Werke auch nicht wieder an. "Denn dann sieht man, was alles schief gelaufen ist." Sein Blick aufs Leben an sich klang ebenfalls kaum positiver. Die Realität sei grausam, sagte Allen. Das Filmen sei da für ihn eine willkommene Ablenkung.

