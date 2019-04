Paris (AFP) Nach dem überraschenden Votum der Belegschaft der renommierten französischen Tageszeitung "Le Monde" gegen die Ernennung von Jérôme Fenoglio zum neuen Chef ist der Interims-Publikationsdirektor Gilles van Kote zurückgetreten. In einem Brief an den Herausgeber, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag, begründete er am Donnerstag seine Entscheidung damit, dass zunächst die Besitzer der Zeitung seine Kanidatur als Direktor nicht unterstützt hätten und dann auch noch der von ihm unterstützte Fenoglio gescheitert sei.

