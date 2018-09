Turin (SID) - Nach dem überraschenden Einzug ins Endspiel der Champions League will der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin den 2016 auslaufenden Vertrag mit Trainer Massimiliano Allegri vorzeitig bis 2018 verlängern. Gespräche zwischen dem Klub und dem 47-Jährigen sind angelaufen. Laut Gazzetta dello Sport soll das Gehalt Allegris von zwei auf 3,5 Millionen Euro pro Jahr steigen.

Allegri hatte das Amt vor der Saison von Antonio Conte übernommen. Er führte Juventus in der Serie A zur erfolgreichen Titelverteidigung und ins Pokalfinale gegen Lazio Rom mit Weltmeister Miroslav Klose. In der Champions League schaltete Turin im Halbfinale Titelverteidiger Real Madrid aus (2:1 und 1:1). Im Endspiel in Berlin (6. Juni) trifft Juve auf den FC Barcelona.